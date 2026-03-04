Нагиеву и Собчак грозят финансовые проблемы из-за ситуации в Дубае — аналитик

Происходящее взбудоражило весь мир

Обострение ситуации на Ближнем Востоке сильно ударило по активам российских звезд, вложившихся в недвижимость в ОАЭ. Еще недавно Дубай считался надежным убежищем для богатых и знаменитых, где можно было спокойно хранить деньги и инвестировать в роскошные апартаменты. Однако теперь эта "тихая гавань" стремительно теряет свою стабильность.

На фоне напряженной международной обстановки на рынке недвижимости эмирата началась нервозность. Среди инвесторов распространяется паника, а цены на элитное жилье могут резко пойти вниз. В зоне риска оказались и российские знаменитости, которые активно покупали дорогие квартиры в последние годы.

Эксперт по рынку недвижимости Антон Буржуй объяснил, что дальнейшее развитие событий может пойти по нескольким сценариям. По его словам, самым тяжелым вариантом станет ситуация, при которой напряженность в регионе затянется более чем на два месяца. В таком случае стоимость жилья способна обвалиться примерно на 20-25%.

Наиболее уязвимым в этой истории называют Дмитрия Нагиева. Сообщается, что артист приобрел апартаменты в престижном жилом комплексе в январе – как раз в период, когда цены на рынке находились на максимуме. Покупка обошлась ему примерно в 300 миллионов рублей.

Если рынок действительно просядет, потери актера могут достигнуть около 75 миллионов рублей. При этом ежегодные расходы на обслуживание недвижимости составляют примерно пять миллионов рублей, и их владельцу придется платить независимо от ситуации на рынке.

Не лучшим образом складывается ситуация и для Ксении Собчак. По данным СМИ, она приобрела квартиру в Дубае стоимостью около 1,6 миллиона долларов в рассрочку. В случае резкого падения цен телеведущая рискует потерять порядка 30 миллионов рублей.

