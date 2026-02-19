Ксения Собчак назвала "раболепием" свой давний роман с Эдуардом Бояковым

Собчак впервые подтвердила давний роман с Бояковым: "Мыла полки в его квартире"
Фото: соцсети
Ведущая тогда не могла устоять перед "человеком-интеллектуалом"

Ксения Собчак впервые подтвердила гулявшие годами слухи о романе с театральным режиссером Эдуардом Бояковым. Журналистка недавно выдала правду, разговаривая с актрисой Екатериной Волковой на тему отношений. 

Так, актриса призналась, что разрыв отношений с худруком Театра на Малой Ордынке оказался для нее болезненным. Это признание вызвало понимание у ведущей: она сама вспомнила, как "мыла полки в квартире Боякова".

"Эти стадии: ученица, раболепие к умному человеку-интеллектуалу", – поведала Ксения.

По слухам, отношения у Боякова и Ксении были в начале 2010-х. Однако никто из них никогда не говорил об этом.

Ныне Бояков женат на Людмиле, которая родила ему четверых детей. Самый младший родился в 2023 году.

А недавно Ксения призналась, что ее одолевает чувство одиночества из-за невозможности поговорить с человеком одного интеллектуального уровня. Исключением оказались супруг Константин Богомолов и Валерия Гай Германика.

