Долина рассказала о переменах после грандиозного скандала с квартирой

Популярная российская исполнительница Лариса Долина призналась, что громкая история с продажей квартиры в Москве сильно повлияла на ее жизнь и заставила по-новому взглянуть на многое. Знаменитость утверждает, что пережитые потрясения сделали ее более зрелой и даже нашли отражение в ее творчестве.

Напомним, ранее исполнительница оказалась в центре резонансного скандала после сделки по продаже своей элитной столичной недвижимости. Знаменитость заявила, что действовала под влиянием мошенников и обратилась в суд с требованием признать договор недействительным. Скандал дошел до Верховного суда, который в итоге защитил интересы добросовестного покупателя Полина Лурье и оставил роскошные метры при ней.

После этой истории знаменитость впервые откровенно рассказала о том, какие чувства пережила. Исполнительница хита "Погода в доме" утверждает, что произошедшее стало для нее серьезным жизненным испытанием и очень сильно трансформировало ее внутреннее состояние.

Певица призналась, что пережитые события повлияли и на ее новые песни. Она уверена, что этот непростой период сделал ее более взрослой и заставил иначе смотреть на происходящее вокруг. Знаменитость констатировала: когда в жизни человека случается что-то по-настоящему серьезное – независимо от того, радостное это событие или тяжелое – его восприятие мира неизбежно меняется.

Артистка также рассказала, что большинство новых композиций были записаны в этот непростой период, когда ее жизнь пошла крахом. В своих песнях звезда постаралась выразить обуревавшие ее эмоции.

К слову, ранее артистка рассказала, кто первым поддержал ее после скандала.

