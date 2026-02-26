Влиятельный друг Долиной пообещал, что та не останется без "крыши над головой"

Влиятельный друг Долиной пообещал певице "крышу над головой"
Фото: АГН Москва
Бизнесмен и меценат поддерживает исполнительницу и подарил для ее музыкальной академии здание под джаз-клуб

Ларису Долину поддерживал в период квартирного скандала предприниматель и меценат Юрий Растегин. Тогда же выяснилось, что тот подарил ей помещение в центре Москвы – чтобы певица могла там открыть джаз-клуб.

Речь, говорит Растегин, идет о здании у Театра Советской Армии. Там уже все готово. Однако из-за жилищной проблемы клуб пока что открыть они не могут.

Бизнесмен подчеркнул, что помещение он дарил не лично народной артистке – не для Долиной, а для того, чтобы там выступали студенты ее музыкальной академии. Клуб будет примерно на 70-80 мест.

Ныне у Долиной есть, где жить. И в этом отношении, заверил Юрий, все будет в порядке – "крышу над головой" она получит "благодаря друзьям".

"Я просто не могу сейчас об этом говорить, Лариса Александровна пока не разрешила. Но я рад, что друзья обратили внимание на ее ситуацию и не оставят ее без жилья", – говорит Юрий.

На вопрос о том, почему состоятельные друзья не оказали певице финансовую поддержку, чтобы она расплатилась с Полиной Лурье, Растегин ответил, что такие инициативы были. И сам лично был готов оказать ей соответствующую поддержку. Но история была "чуть другой", и певица ждала решения суда.

Источник: "КП" ✓ Надежный источник
