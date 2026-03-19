Певица МакSим раскрыла секреты красоты в 42 года: "Мне повезло с генетикой"

МакSим. Фото: АГН Москва
Певице досталась молодая внешность от мамы, однако она активно занимается спортом

Певица МакSим, которая в 42 года продолжает удивлять поклонников свежим видом, поделилась секретами своей внешности. В интервью "КП-Екатеринбург" звезда призналась, что главный ее козырь – гены. Мама у Марины Абросимовой (настоящее имя певицы) тоже очень молодо выглядит.

"Мне повезло с генетикой. <...> Я стараюсь поддерживать себя в форме. Занимаюсь боксом, большим теннисом, бегом и легкой атлетикой", – поведала исполнительница хита "Знаешь ли ты".

МакSим, кстати, любит спортивный массаж лица и тела. А вот к "уколам красоты" относится довольно прохладно после неудачного эксперимента. Ботокс Марина для себя исключила из-за подвижной мимики, которую крайне важно сохранить.

Сейчас артистка воспитывает двух дочерей и продолжает выступать. Кстати, 28 марта ее дебютному альбому "Трудный возраст" исполняется 20 лет.

Путь к успеху у МакSим был непростым. Ранее она рассказывала, как переехав в Москву первое время жила на вокзале и выступала в переходах. Но тогда она не воспринимала это как беду – скорее как начало большого приключения.

Источник: "КП-Екатеринбург" ✓ Надежный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей