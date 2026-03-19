Певица МакSим раскрыла секреты красоты в 42 года: "Мне повезло с генетикой"

Певица МакSим, которая в 42 года продолжает удивлять поклонников свежим видом, поделилась секретами своей внешности. В интервью "КП-Екатеринбург" звезда призналась, что главный ее козырь – гены. Мама у Марины Абросимовой (настоящее имя певицы) тоже очень молодо выглядит.
"Мне повезло с генетикой. <...> Я стараюсь поддерживать себя в форме. Занимаюсь боксом, большим теннисом, бегом и легкой атлетикой", – поведала исполнительница хита "Знаешь ли ты".
МакSим, кстати, любит спортивный массаж лица и тела. А вот к "уколам красоты" относится довольно прохладно после неудачного эксперимента. Ботокс Марина для себя исключила из-за подвижной мимики, которую крайне важно сохранить.
Сейчас артистка воспитывает двух дочерей и продолжает выступать. Кстати, 28 марта ее дебютному альбому "Трудный возраст" исполняется 20 лет.
Путь к успеху у МакSим был непростым. Ранее она рассказывала, как переехав в Москву первое время жила на вокзале и выступала в переходах. Но тогда она не воспринимала это как беду – скорее как начало большого приключения.
