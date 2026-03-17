Певица МакSим рассказала, как жила на вокзале

На долю знаменитости выпало немало испытаний

Популярная российская исполнительница МакSим откровенно вспомнила один из самых непростых и вместе с тем ярких периодов своей жизни – первые дни после переезда в Москву. Оказалось, поначалу ей пришлось жить прямо на вокзале, но тогда она не воспринимала это как беду или унижение. Напротив, в ее памяти это время осталось как начало большой, неизвестной и захватывающей дороги.

Певица призналась, что тогда вдруг выпала из привычного, защищенного мира, где рядом всегда была заботливая мама и понятная жизнь. Оказавшись в огромном чужом городе без опоры и денег, она тем не менее чувствовала не страх, а воодушевление от того, что впереди ее ждет что-то новое.

МакSим рассказала, что в Казани к тому моменту у нее уже была своя аудитория, известность и работа: она выступала, сотрудничала с филармонией, ездила на гастроли. Но в столице все пришлось начинать почти с нуля, будто вся прежняя жизнь осталась далеко позади, а впереди была только борьба за свое место под солнцем.

Она также поделилась, что зарабатывала тогда выступлениями в переходе и абсолютно не стеснялась такой работы и не считала ее чем-то недостойным.

Источник: Комсомольская правда
