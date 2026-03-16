Лариса Долина подала иск на 176 миллионов рублей

Россияне продолжают внимательно следить за развитием событий

Популярная исполнительница Лариса Долина решила добиваться компенсации ущерба после истории с громким мошенничеством. Артистка подала иск о взыскании более 176 миллионов рублей с людей, признанных виновными в обмане.

Уже появилась информация, что заявление от представителя знаменитости принято к рассмотрению. Делом займется Балашихинский городской суд.

В официальном сообщении отмечается, что на рассмотрение суда поступило исковое заявление, в котором представитель звезды требует взыскать возмещение за ущерб, причиненный в результате противоправных действий, в размере 176 141 000 рублей. Ответчиками указаны четыре фигуранта дела.

Ранее судебные эксперты признали этих граждан виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Поскольку знаменитость проходила по делу как потерпевшая сторона, она имеет законное право добиваться возмещения причиненного ущерба через суд.

К слову, недавно исполнительница чуть не разрыдалась перед россиянами.