Миршаймер назвал атаки ВСУ по России свидетельством отчаяния Киева

В США оценили удары ВСУ по России: "В отчаянии"
Фото: соцсети
Украинцам больше ничего не остается

Известный американский профессор Джон Миршаймер заявил, что ежедневные попытки всушников атаковать российскую инфраструктуру говорят о тяжелом положении Киева. По его мнению, таким образом украинские власти пытаются хоть как-то изменить ситуацию в свою пользу на фоне растущего напряжения вокруг конфликта.

Эксперт отметил, что украинцы находятся в отчаянии и рассчитывают втянуть еврогосударства в более активное противостояние, все еще надеясь добиться перелома ситуации.

"Украинцы в отчаянии: пытаются спасти ситуацию, пытаются завлекать европейцев в надежде, что ситуация изменится", – заявил аналитик.

Специалист также обратил внимание, что вашингтонская администрация уже готова к определенным договоренностям с Москвой. Однако Киев и Брюссель продолжают препятствовать такому сценарию развития событий.

Ранее американские разведчики назвали удары ВСУ по объектам российской инфраструктуры беспорядочными и заявили, что они не способны серьезно повлиять на возможности Москвы вести военные операции.

Также недавно стало известно, что перед переброской под Сумы солдатам ВСУ  раскрыли жуткую правду.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Власти Польши сошли с ума": в США сделали пугающее заявление о конфликте с Россией

Мир продолжает приближаться к глобальному конфликту

Зачем Такер Карлсон выпустил разоблачение Зеленского — названа причина

Появившаяся в общем доступе информация вызвала большой резонанс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей