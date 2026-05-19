Украинцам больше ничего не остается

Известный американский профессор Джон Миршаймер заявил, что ежедневные попытки всушников атаковать российскую инфраструктуру говорят о тяжелом положении Киева. По его мнению, таким образом украинские власти пытаются хоть как-то изменить ситуацию в свою пользу на фоне растущего напряжения вокруг конфликта.

Эксперт отметил, что украинцы находятся в отчаянии и рассчитывают втянуть еврогосударства в более активное противостояние, все еще надеясь добиться перелома ситуации.

"Украинцы в отчаянии: пытаются спасти ситуацию, пытаются завлекать европейцев в надежде, что ситуация изменится", – заявил аналитик.

Специалист также обратил внимание, что вашингтонская администрация уже готова к определенным договоренностям с Москвой. Однако Киев и Брюссель продолжают препятствовать такому сценарию развития событий.

Ранее американские разведчики назвали удары ВСУ по объектам российской инфраструктуры беспорядочными и заявили, что они не способны серьезно повлиять на возможности Москвы вести военные операции.

Также недавно стало известно, что перед переброской под Сумы солдатам ВСУ раскрыли жуткую правду.