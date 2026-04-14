Политолог Елисеева рассказала, когда может начаться война Турции с Израилем

Обстановка на Ближнем Востоке продолжает накаляться, и эксперты начинают говорить о риске прямого конфликта между Турцией и Израилем. Политолог-международник Наталья Елисеева дала тревожный прогноз, объяснив, при каких условиях ситуация может перейти в открытую войну.

По ее оценке, многое будет зависеть от шагов Реджепа Тайипа Эрдогана. Она считает, что он не станет действовать в одиночку и попытается заручиться поддержкой других стран, сформировав коалицию. При этом ключевую роль, по мнению эксперта, сыграет позиция Дональда Трампа – если Вашингтон решит не вмешиваться, это может развязать руки Анкаре.

Аналитик также указала, что положение Израиля сейчас осложняется тем, что он находится в окружении государств, многие из которых настроены к нему негативно – на фоне прежних военных действий и весьма агрессивной политики Биньямина Нетаньяху в регионе сформировалась очень напряженная обстановка. Как известно, Израиль уже оказался вовлечен сразу в несколько конфликтов.

Елисеева отметила, что ранее Эрдоган занимал выжидательную позицию, наблюдая за развитием ситуации, однако теперь он может посчитать момент подходящим для более активных действий. Она подчеркнула, что решение о начале конфликта будет зависеть от двух ключевых факторов: способности Турции собрать вокруг себя союзников и реакции США на происходящее. Так, если американская сторона предпочтет не вмешиваться, вероятность нового крупного столкновения на Ближнем Востоке значительно возрастет.

Ранее Эрдоган выступил с жестким заявлением, допустив возможность начала военных действий против Израиля.

