Игнатиус: США забыли о требовании о полной капитуляции Ирана

В американской прессе обратили внимание на любопытные перемены в позиции американского лидера Дональда Трампа касательно иранского вопроса. Как отметил известный политолог Дэвид Игнатиус, хозяин Овального кабинета вдруг отказался от выставленного ранее жесткого требования о безоговорочной капитуляции Тегерана.
Аналитик отметил, что глава государства, переутомившийся из-за затяжного конфликта, со временем отступил от своей прежней позиции и больше не настаивает на максималистских условиях.
"Уставший от войны Трамп давно забыл о своем требовании от 6 марта о безоговорочной капитуляции", – заметил политолог.
Эксперт указал, что это свидетельствует о попытке найти выход из сложной ситуации, однако такой поворот создает новые противоречия. Отдельное внимание он уделил позиции Израиля, который рассчитывал на совсем другие результаты совместных с ВС США действий. Разница в подходах союзников осложняет процесс достижения договоренностей – сейчас вообще непонятно, каким образом может быть достигнуто полноценное мирное соглашение.
Ранее в Израиле устроили истерику из-за достигнутого перемирия.
