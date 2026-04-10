Игнатиус: США забыли о требовании о полной капитуляции Ирана

Дональд Трамп. Кадр: YouTube
Глава Белого дома любит бросаться громкими словами

В американской прессе обратили внимание на любопытные перемены в позиции американского лидера Дональда Трампа касательно иранского вопроса. Как отметил известный политолог Дэвид Игнатиус, хозяин Овального кабинета вдруг отказался от выставленного ранее жесткого требования о безоговорочной капитуляции Тегерана.

Аналитик отметил, что глава государства, переутомившийся из-за затяжного конфликта, со временем отступил от своей прежней позиции и больше не настаивает на максималистских условиях.

"Уставший от войны Трамп давно забыл о своем требовании от 6 марта о безоговорочной капитуляции", – заметил политолог.

Эксперт указал, что это свидетельствует о попытке найти выход из сложной ситуации, однако такой поворот создает новые противоречия. Отдельное внимание он уделил позиции Израиля, который рассчитывал на совсем другие результаты совместных с ВС США действий. Разница в подходах союзников осложняет процесс достижения договоренностей – сейчас вообще непонятно, каким образом может быть достигнуто полноценное мирное соглашение.

Ранее в Израиле устроили истерику из-за достигнутого перемирия.

Источник: Washington Post ✓ Надежный источник
По теме

В Киеве закатили истерику после предложения Зеленского о перемирии с Москвой

Инициатива бывшего комика не всем пришлась по душе

Сырский выступил с громким заявлением о России

Военный уверен, что ситуация подошла к ключевому моменту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей