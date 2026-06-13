Валерия заступилась за фонограмму на концертах

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Певица Валерия неожиданно выступила против идеи запретить использование фонограммы на российских концертах. Артистка уверена, что решать судьбу подобных выступлений должны не чиновники и не законодатели, а сами зрители, которые голосуют за артистов своими билетами и вниманием.
В беседе с журналистами исполнительница заявила, что публика прекрасно понимает, на какое шоу приходит. По ее мнению, для многих людей главным остается не безупречный живой вокал, а атмосфера, энергетика, зрелищность и эмоции, которые артист подарит со сцены.
Знаменитость отметила, что часть зрителей готова мириться с использованием фонограммы, если концерт получается ярким, масштабным и запоминающимся. Дива считает, что каждый человек должен самостоятельно выбирать, что для него важнее – живое исполнение или эффектное шоу с танцами, декорациями и постановочными номерами.
Артистка подчеркнула, что не видит необходимости вводить какие-либо запреты в этой сфере. Мол, рынок и зрительский интерес сами расставят все по своим местам, а публика решит, кого поддерживать рублем, а кого нет.
При этом Валерия отдельно обратила внимание, что сама всегда выступает исключительно вживую и не использует фонограмму во время своих концертов.
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