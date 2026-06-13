Валерия заступилась за фонограмму на концертах

Валерия заступилась за фонограмму на концертах
Валерия. Фото: АГН "Москва"
Дива рассказала, что думает по этому поводу

Певица Валерия неожиданно выступила против идеи запретить использование фонограммы на российских концертах. Артистка уверена, что решать судьбу подобных выступлений должны не чиновники и не законодатели, а сами зрители, которые голосуют за артистов своими билетами и вниманием.

В беседе с журналистами исполнительница заявила, что публика прекрасно понимает, на какое шоу приходит. По ее мнению, для многих людей главным остается не безупречный живой вокал, а атмосфера, энергетика, зрелищность и эмоции, которые артист подарит со сцены.

Знаменитость отметила, что часть зрителей готова мириться с использованием фонограммы, если концерт получается ярким, масштабным и запоминающимся. Дива считает, что каждый человек должен самостоятельно выбирать, что для него важнее – живое исполнение или эффектное шоу с танцами, декорациями и постановочными номерами.

Артистка подчеркнула, что не видит необходимости вводить какие-либо запреты в этой сфере. Мол, рынок и зрительский интерес сами расставят все по своим местам, а публика решит, кого поддерживать рублем, а кого нет.

При этом Валерия отдельно обратила внимание, что сама всегда выступает исключительно вживую и не использует фонограмму во время своих концертов.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

Подарок Макрона Зеленскому спровоцировал скандал во Франции: "Какой позор"

Многие в ужасе от действий главы Пятой республики

В Европе сделали мрачное признание об Украине

Украинцы столкнулись с настоящей катастрофой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей