Икра из баклажанов без долгого тушения и лишнего масла дома

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У баклажанной икры есть два пути. Первый – долго стоять у плиты, подливать масло и ждать, пока овощи устанут. Второй – дать духовке сделать главную работу, а потом только собрать все вместе: баклажан, томат, чеснок, немного зелени и ложку хорошего масла.
В июле и августе второй путь кажется честнее. Овощи и так полны вкуса, им не нужна тяжелая обработка. Запеченный баклажан дает мягкую мякоть и легкий дымный запах, а помидор возвращает свежесть.
Шаг 1
Баклажаны и перец наколите вилкой и запеките при 220 градусах 25-30 минут. Кожица должна потемнеть, а мякоть стать мягкой.
Шаг 2
Переложите овощи в миску, накройте крышкой на 10 минут, затем снимите кожицу. Мякоть баклажанов порубите ножом, не превращая в пюре.
Шаг 3
Лук мелко нарежьте и быстро обжарьте на ложке масла до прозрачности. Добавьте очищенные рубленые помидоры и готовьте 5 минут.
Шаг 4
Положите баклажаны и перец, перемешайте, прогрейте еще 3-4 минуты. Добавьте чеснок, соль, перец и лимонный сок.
Шаг 5
Снимите икру с огня, вмешайте зелень и оставьте остывать. Вкус станет собраннее, когда блюдо постоит хотя бы полчаса.
Холодная баклажанная икра на хлебе – это почти самостоятельный обед. Не громкий, не торжественный, зато очень летний и удивительно честный.
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