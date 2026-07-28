Икра из баклажанов без долгого тушения и лишнего масла дома

Икра из баклажанов без долгого тушения и лишнего масла дома
Икра из баклажанов без долгого тушения и лишнего масла дома
Баклажанная икра без долгого тушения получается дымной, мягкой и легкой, если овощи сначала запечь, а потом быстро собрать вкус в сковороде.

У баклажанной икры есть два пути. Первый – долго стоять у плиты, подливать масло и ждать, пока овощи устанут. Второй – дать духовке сделать главную работу, а потом только собрать все вместе: баклажан, томат, чеснок, немного зелени и ложку хорошего масла.

В июле и августе второй путь кажется честнее. Овощи и так полны вкуса, им не нужна тяжелая обработка. Запеченный баклажан дает мягкую мякоть и легкий дымный запах, а помидор возвращает свежесть.

Ингредиенты

  • баклажаны – 3 штуки;
  • помидоры – 3 штуки;
  • сладкий перец – 1 штука;
  • лук – 1 штука;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • петрушка – 0,5 пучка;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;
  • лимонный сок – 1 ч. л.


Пошаговый рецепт

Шаг 1

Баклажаны и перец наколите вилкой и запеките при 220 градусах 25-30 минут. Кожица должна потемнеть, а мякоть стать мягкой.

Шаг 2

Переложите овощи в миску, накройте крышкой на 10 минут, затем снимите кожицу. Мякоть баклажанов порубите ножом, не превращая в пюре.

Шаг 3

Лук мелко нарежьте и быстро обжарьте на ложке масла до прозрачности. Добавьте очищенные рубленые помидоры и готовьте 5 минут.

Шаг 4

Положите баклажаны и перец, перемешайте, прогрейте еще 3-4 минуты. Добавьте чеснок, соль, перец и лимонный сок.

Шаг 5

Снимите икру с огня, вмешайте зелень и оставьте остывать. Вкус станет собраннее, когда блюдо постоит хотя бы полчаса.

Чтобы не было тяжело

  • не лейте масло на каждом этапе;
  • запекайте овощи, а не жарьте кубиками;
  • не измельчайте икру до гладкости;
  • добавляйте чеснок в конце, чтобы он не горчил.

Холодная баклажанная икра на хлебе – это почти самостоятельный обед. Не громкий, не торжественный, зато очень летний и удивительно честный.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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