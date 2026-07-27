Газманов захотел стать дедушкой

Исполнитель поделился заветной мечтой

Олег Газманов откровенно рассказал, чего сегодня ждет от жизни больше всего. Любимец россиян признался, что мечтает о появлении внуков, а заодно развеял слухи, которые в последние дни активно распространялись вокруг его семьи.

В свежем интервью исполнитель рассказал, что очень хочет стать дедушкой. Артист отметил, что будет только рад, если в семье появится как можно больше внуков.

22 июля звезде исполнилось 75 лет. За несколько дней до торжества российский лидер Владимир Путин вручил музыканту орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Певец отметил, что расценивает эту госнаграду как признание многих лет работы на сцене и своего вклада в развитие российской культуры.

Во время интервью знаменитость также ответил на разговоры о возможной беременности 22-летней дочери Марианны, которая недавно вышла замуж. Поводом для таких предположений стала фотография, на которой пользователи заметили детскую люльку. Артист объяснил, что никакого скрытого смысла в снимке не было – люлька была всего лишь частью праздничной фотозоны, которую оформила его супруга.