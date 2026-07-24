Ленивые вареники с ягодами для летнего завтрака

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Ленивые вареники – блюдо для утра, которое еще не решило, будет оно рабочим или выходным. Творог, яйцо, немного муки, горсть ягод – и через двадцать минут на столе уже лежит мягкий завтрак, похожий на детство, но без липкой сладости и бесконечной возни с тестом.
Главное здесь – не забить творог мукой. Вареники должны держать форму, но оставаться нежными. Поэтому творог лучше брать сухой, ягоды добавлять не в тесто, а рядом или в соус, а воду держать не бурлящей, а спокойно кипящей.
Шаг 1
Творог разомните вилкой. Если он влажный, заранее откиньте его на сито или заверните в марлю на 15 минут. Лишняя сыворотка почти всегда требует лишней муки.
Шаг 2
Добавьте яйцо, сахар, ваниль и щепотку соли. Перемешайте до однородности. Всыпьте муку постепенно: тесто должно быть мягким, чуть липким, но уже собираться в комок.
Шаг 3
Присыпьте стол мукой, скатайте из теста колбаски и нарежьте небольшими кусочками. Каждый можно слегка прижать вилкой, чтобы соус лучше держался на поверхности.
Шаг 4
Вскипятите воду, посолите и уменьшите огонь. Опустите вареники партиями. После всплытия варите 1-2 минуты, затем достаньте шумовкой.
Шаг 5
Ягоды прогрейте в маленьком сотейнике с ложкой сахара или просто разомните свежими. Вареники смешайте со сливочным маслом и подайте с ягодами и ложкой сметаны.
В таких варениках лето звучит не громко, а мягко: творог дает сытость, ягоды – свежесть, а весь завтрак не требует от вас героизма.
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