Ленивые вареники с ягодами для летнего завтрака без суеты готовятся быстро, держат форму в воде и дают тот редкий вкус утра, когда сладко, но не тяжело.

Ленивые вареники – блюдо для утра, которое еще не решило, будет оно рабочим или выходным. Творог, яйцо, немного муки, горсть ягод – и через двадцать минут на столе уже лежит мягкий завтрак, похожий на детство, но без липкой сладости и бесконечной возни с тестом.

Главное здесь – не забить творог мукой. Вареники должны держать форму, но оставаться нежными. Поэтому творог лучше брать сухой, ягоды добавлять не в тесто, а рядом или в соус, а воду держать не бурлящей, а спокойно кипящей.

Ингредиенты

творог 5-9 процентов – 400 г;

яйцо – 1 штука;

мука – 4-5 ст. л.;

сахар – 1,5 ст. л.;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

соль – щепотка;

ягоды – 200 г;

сливочное масло – 20 г;

сметана или йогурт – для подачи.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Творог разомните вилкой. Если он влажный, заранее откиньте его на сито или заверните в марлю на 15 минут. Лишняя сыворотка почти всегда требует лишней муки.

Шаг 2

Добавьте яйцо, сахар, ваниль и щепотку соли. Перемешайте до однородности. Всыпьте муку постепенно: тесто должно быть мягким, чуть липким, но уже собираться в комок.

Шаг 3

Присыпьте стол мукой, скатайте из теста колбаски и нарежьте небольшими кусочками. Каждый можно слегка прижать вилкой, чтобы соус лучше держался на поверхности.

Шаг 4

Вскипятите воду, посолите и уменьшите огонь. Опустите вареники партиями. После всплытия варите 1-2 минуты, затем достаньте шумовкой.

Шаг 5

Ягоды прогрейте в маленьком сотейнике с ложкой сахара или просто разомните свежими. Вареники смешайте со сливочным маслом и подайте с ягодами и ложкой сметаны.

Чтобы не развалились

не используйте слишком влажный творог;

не кладите ягоды внутрь теста;

варите при спокойном кипении;

не делайте кусочки слишком крупными.

В таких варениках лето звучит не громко, а мягко: творог дает сытость, ягоды – свежесть, а весь завтрак не требует от вас героизма.