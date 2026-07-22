На внука Дарьи Донцовой напал огромный пес

Писательница обещает отомстить

Обычная детская игра возле дома закончилась трагедией. В подмосковной деревне Дубцы огромная собака набросилась на семилетнего внука Дарьи Донцовой, повалила его на землю и нанесла тяжелые рваные раны головы. По словам писательницы, хозяин животного в это время безучастно наблюдал за происходящим и даже не попытался остановить нападение.

Спасать ребенка бросился случайный прохожий, который, рискуя собой, поспешил на помощь мальчику. Мужчине удалось отогнать агрессивного пса, однако в ходе схватки он сам получил укусы.

После этого прохожий взял окровавленного ребенка на руки и отнес его домой. Позже мальчика экстренно доставили в детскую больницу. Медики зашили ему глубокие раны, в том числе на лбу. Сейчас ребенок остается под наблюдением специалистов. После пережитого он сильно напуган, боится посторонних людей и отказывается от еды.

Как утверждает писательница, это далеко не первый случай нападения этой собаки на жителей деревни. Пострадавшие неоднократно обращались в полицию с заявлениями, однако никаких действенных мер принято не было. Звезда заявила, что намерена добиться привлечения владельца животного к ответственности в соответствии с законом.

А недавно актриса Екатерина Волкова пожаловалась на нервный срыв из-за любимой собаки.