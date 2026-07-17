Юрист рассказал о наказании для певца Спирина* за продажу паспорта РФ

Звезда может дорого заплатить за скандальную выходку

Попытка продать по страницам российский паспорт и направить вырученные средства на поддержку Украины может обернуться для солиста группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина* крайне тяжелыми правовыми последствиями.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что при подтверждении определенных обстоятельств ответственность может оказаться значительно серьезнее административного наказания и в отдельных случаях достигает пожизненного лишения свободы.

Эксперт обратил внимание, что наличие у беглеца также гражданства Аргентины не освобождает его от действия российского законодательства. Он подчеркнул, что до тех пор, пока гражданство РФ официально не прекращено в установленном законом порядке, музыкант продолжает оставаться россиянином и несет предусмотренную законом ответственность за свои действия.

Адвокат также указал, что продажа отдельных страниц российского паспорта может рассматриваться как умышленная порча документа. За подобное нарушение законодательством предусмотрено административное наказание в виде предупреждения либо штрафа.

При этом Жорин добавил, что куда более серьезные последствия могут наступить, если правоохранительные органы установят, что деньги, полученные от продажи паспорта, были направлены на финансовую поддержку украинских военных структур.

В таком случае, отметил адвокат, действия звезды могут получить квалификацию по статье о государственной измене. Он подчеркнул, что санкции по этой статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, а при наличии предусмотренных законом оснований – вплоть до пожизненного заключения.

Ранее певец объявил о проведении аукциона, на котором выставил на продажу отдельные страницы своего российского паспорта. Он также заявил о намерении направить вырученные средства в поддержку Украины.

Ранее у беглой актрисы Ренаты Литвиновой потребовали четко обозначить позицию по конфликту РФ с соседним государством.

*признан в РФ иностранным агентом