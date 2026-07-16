Скончался актер Анатолий Заславский

Тяжелый недуг убил звезду "Улиц разбитых фонарей"
Фото: www.unsplash.com
Смерть знаменитости стала трагедией для культурной сферы страны

Печальная новость пришла из Санкт-Петербурга – на 87-м году жизни умер актер и живописец Анатолий Заславский. Последние годы он вел тяжелую борьбу с онкологическим заболеванием, однако даже смертельный диагноз не заставил его отказаться от творчества. До последних дней мастер продолжал работать, не желая уступать болезни ни одного дня жизни.

О смерти звезды сообщили представители Союза художников. Родные рассказали, что рак медленно отнимал у него силы, но, несмотря на ухудшающееся состояние, он не прекращал писать картины и оставался верен своему делу практически до самого конца.

Имя покойной знаменитости хорошо известно не только любителям живописи, но и зрителям российского телевидения. Миллионы запомнили его благодаря появлению в культовом сериале "Улицы разбитых фонарей", однако главной частью его жизни всегда оставалось изобразительное искусство.

Будущий художник родился в Киеве в 1939 году, профессиональное образование получил уже в Ленинграде, окончив знаменитое училище имени Веры Мухиной. Он посвятил себя монументальной живописи, создавал масштабные работы, которые до сих пор украшают общественные здания в Санкт-Петербурге, Калининграде, Костроме, Гатчине и других российских городах.

Творчество Заславского давно стало частью музейных коллекций. Его полотна вошли в собрание Государственного Русского музея и других культурных учреждений страны.

Даже в самые тяжелые месяцы жизни Заславский не позволял болезни победить себя морально. Он продолжал работать в мастерской, оставив после себя десятки художественных произведений и пример невероятной преданности искусству, которому посвятил всю свою жизнь.

Ранее стало известно о смерти популярного советского ведущего.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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