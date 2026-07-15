Многие в ужасе от происходящего

Заявление французского лидера Эмманюэля Макрона о недопустимости капитуляции Незалежной вызвало волну бешенства даже в Киеве. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин обрушился с жесткой критикой на главу парижской администрации, заявив, что за громкими заявлениями о продолжении борьбы скрывается вовсе не забота об Украине, а страх Запада перед собственным поражением.

Аналитик отметил, что слова высокопоставленного француза не имеют ничего общего с реальным положением дел на фронте. И вместо того, чтобы добиваться прекращения конфликта, политик продолжает делать заявления, подталкивающие к дальнейшему ухудшению ситуации. Очевидно, что воинственная риторика отдаляет возможность мирного урегулирования.

Политолог заподозрил француза в безумии, поскольку вместо призывов к мирному урегулированию тот выступает против любых разговоров о капитуляции Незалежной. Он добавил, что украинцы готовы на любые шаги ради прекращения конфликта, однако такие политики, как Макрон, опасаются потерять свои позиции и поэтому продолжают выступать за дальнейшее продолжение боевых действий.

Политолог также обвинил западных политиков в стремлении использовать Украину в собственных интересах, добавив, что подобная позиция дорого обходится самим украинцам.

"Это же просто людоедская позиция, когда за красивыми фразами скрывается подлое желание использовать нас, украинцев, в интересах коалиции этой", – констатирует аналитик.

Накануне глава Пятой Республики заявил, что конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией перед РФ. Он также назвал неприемлемыми любые договоренности с Москвой, если они будут достигнуты в ущерб интересам Киева.

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