Нейросети
- ИИ-агенты начали ослаблять программный барьер Nvidia вокруг платформы CUDA
- ИИ вышел из «песочницы»: как Claude атаковал три реальные компании во время тестов
- Apple снова обошла Nvidia: рынок испугался цены искусственного интеллекта
Августовская кукуруза не просит сложных разговоров. Ее нужно очистить, положить на решетку и дождаться того момента, когда зерна начнут блестеть, а по краям появятся темные пятна от жара.
Масло с паприкой здесь работает как короткая приправа к лету. Оно тает между зернами, берет немного дыма и делает початок таким, что его едят руками и не стесняются просить еще соли.
Шаг 1
Кукурузу очистите от листьев и волокон. Если початки крупные, разрежьте их пополам.
Шаг 2
Мягкое масло смешайте с паприкой, измельченным чесноком, солью, перцем и рубленой петрушкой.
Шаг 3
Слегка смажьте початки маслом и выложите на решетку над умеренными углями.
Шаг 4
Готовьте 12-15 минут, часто поворачивая, чтобы кукуруза подрумянилась равномерно и не пересохла.
Шаг 5
Горячие початки щедро смажьте оставшимся маслом и подайте с лимоном.
У мангальной кукурузы есть особый звук: зерна лопаются под зубами, масло течет по пальцам, а ужин на даче вдруг становится проще и веселее.
Украинцев держат за дурачков