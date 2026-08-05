Кукуруза с маслом и паприкой на мангале для дачного ужина

Кукуруза с маслом и паприкой на мангале пахнет дымком и сладкими зернами, а пряное масло делает простой початок настоящей дачной едой.

Августовская кукуруза не просит сложных разговоров. Ее нужно очистить, положить на решетку и дождаться того момента, когда зерна начнут блестеть, а по краям появятся темные пятна от жара.

Масло с паприкой здесь работает как короткая приправа к лету. Оно тает между зернами, берет немного дыма и делает початок таким, что его едят руками и не стесняются просить еще соли.

Ингредиенты

молодая кукуруза – 4 початка;

сливочное масло – 80 г;

копченая или сладкая паприка – 1 чайная ложка;

чеснок – 1 зубчик;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

петрушка – 2 веточки;

лимон – для подачи.

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Кукурузу очистите от листьев и волокон. Если початки крупные, разрежьте их пополам.

Шаг 2

Мягкое масло смешайте с паприкой, измельченным чесноком, солью, перцем и рубленой петрушкой.

Шаг 3

Слегка смажьте початки маслом и выложите на решетку над умеренными углями.

Шаг 4

Готовьте 12-15 минут, часто поворачивая, чтобы кукуруза подрумянилась равномерно и не пересохла.

Шаг 5

Горячие початки щедро смажьте оставшимся маслом и подайте с лимоном.

Что важно

угли должны быть жаркими, но без открытого пламени;

старую кукурузу лучше предварительно отварить 10 минут;

паприку не сыпьте прямо на огонь, она быстро горчит;

готовую кукурузу солите в самом конце.

У мангальной кукурузы есть особый звук: зерна лопаются под зубами, масло течет по пальцам, а ужин на даче вдруг становится проще и веселее.