Наташа Королева эмоционально высказалась о травле семьи в интернете

Звездное семейство регулярно критикуют

Наташа Королева заявила, что научилась не реагировать на жесткую критику в свой адрес, но атаки в социальных сетях на близких по-прежнему причиняют ей боль. Знаменитость призналась, что больше всего ее задевают переживания родных, которые вынуждены сталкиваться с волной негатива из-за ее публичности.

В новом интервью артистка рассказала, что за долгие годы в шоу-бизнесе выработала защиту от чужих нападок и практически перестала воспринимать серьезно личные оскорбления. Однако, когда критика касается членов ее семьи, знаменитость начинает сильно переживать.

Дива отметила, что ей сложно спокойно смотреть, как неприятные комментарии и обвинения отражаются на ее родных. Переживания близких людей становятся для нее самым болезненным испытанием.

Но, как бы там ни было, исполнительница хита "Маленькая страна" старается не придавать значения словам незнакомых людей в интернете и считает главным в жизни здоровье и благополучие семьи.

К слову, ранее знаменитость рассказала, когда развод становится правильным решением.