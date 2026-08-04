Жанна Агузарова удивила поклонников появлением с молодым спутником

Звезда редко бывает на публике

Популярную исполнительницу Жанну Агузарову неожиданно заметили на отдыхе в компании молодого спутника. Эпатажная звезда, которая в последние годы редко появляется на публике и ведет достаточно закрытый образ жизни, устроила себе несколько дней отдыха в элитном подмосковном отеле.

Посетители комплекса в Вербилках рассказали, что артистка проводила время вместе с 22-летним Даниилом Онищенко. Молодого человека ранее уже видели рядом с Агузаровой. Он занимается съемкой фото и видео на пленку, ведет блог в социальных сетях, а также раньше работал журналистом в одном из петербургских изданий.

Даже во время отдыха дива осталась верна своему необычному стилю. Звезда появилась на территории отеля в экстравагантном образе: на ней одновременно были две пары очков – одни закрывали глаза, а вторые были закреплены на соломенной шляпе.

По данным Starhit, артистка несколько дней провела в загородном комплексе, гуляла по территории и лесу, посещала бассейн и сауну. Стоимость проживания в этом месте составляет от 13 до 40 тысяч рублей в сутки, гостям доступны спа-процедуры, тренажерный зал, бани и другие возможности для отдыха.

Одна из посетительниц в беседе с журналистами поделилась, что встреча со знаменитостью стала для нее неожиданностью. Она отметила, что была удивлена, поскольку раньше считала артистку человеком, который почти не появляется на людях. Гостья добавила, что звезда вела себя спокойно и вежливо общалась с персоналом, но отказалась фотографироваться.

К слову, однажды звезда отказалась выступать в России.