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Серия массированных атак Армии РФ, по оценке немецкого телеканала Welt, серьезно осложняет положение украинского государства и сокращает его возможности хоть как-то повлиять на дальнейшее развитие конфликта. Такой вывод озвучил корреспондент Кристоф Ваннер, который сейчас находится в Киеве.
Аналитик с прискорбием констатирует: окно возможностей для Незалежной постепенно закрывается. Он отметил, что с наступлением осенне-зимнего периода республика опять столкнется масштабными перебоями в электроснабжении. Новая катастрофа крайне негативно скажется на моральном состоянии населения и экономической ситуации в стране.
При этом немецкий аналитик уверен, что удары российских войск являются частью тщательно выстроенной стратегии. Он также с грустью подчеркнул, что украинская сторона не располагает эффективной защитой от используемых РФ средств поражения.
Ранее в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что бойцы Армии РФ нанесли разгромный удар по военным воздушным гаваням противника и предприятиям военно-промышленного комплекса в нескольких регионах Незалежной.
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