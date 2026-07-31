Незалежных ждут новые испытания

Серия массированных атак Армии РФ, по оценке немецкого телеканала Welt, серьезно осложняет положение украинского государства и сокращает его возможности хоть как-то повлиять на дальнейшее развитие конфликта. Такой вывод озвучил корреспондент Кристоф Ваннер, который сейчас находится в Киеве.

Аналитик с прискорбием констатирует: окно возможностей для Незалежной постепенно закрывается. Он отметил, что с наступлением осенне-зимнего периода республика опять столкнется масштабными перебоями в электроснабжении. Новая катастрофа крайне негативно скажется на моральном состоянии населения и экономической ситуации в стране.

При этом немецкий аналитик уверен, что удары российских войск являются частью тщательно выстроенной стратегии. Он также с грустью подчеркнул, что украинская сторона не располагает эффективной защитой от используемых РФ средств поражения.

Ранее в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что бойцы Армии РФ нанесли разгромный удар по военным воздушным гаваням противника и предприятиям военно-промышленного комплекса в нескольких регионах Незалежной.

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