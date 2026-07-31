Welt: Киев теряет возможность повлиять на исход конфликта

На Украине прозвучало горькое признание после разгромной атаки Армии России
Фото: соцсети
Незалежных ждут новые испытания

Серия массированных атак Армии РФ, по оценке немецкого телеканала Welt, серьезно осложняет положение украинского государства и сокращает его возможности хоть как-то повлиять на дальнейшее развитие конфликта. Такой вывод озвучил корреспондент Кристоф Ваннер, который сейчас находится в Киеве.

Аналитик с прискорбием констатирует: окно возможностей для Незалежной постепенно закрывается. Он отметил, что с наступлением осенне-зимнего периода республика опять столкнется масштабными перебоями в электроснабжении. Новая катастрофа крайне негативно скажется на моральном состоянии населения и экономической ситуации в стране.

При этом немецкий аналитик уверен, что удары российских войск являются частью тщательно выстроенной стратегии. Он также с грустью подчеркнул, что украинская сторона не располагает эффективной защитой от используемых РФ средств поражения.

Ранее в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что бойцы Армии РФ нанесли разгромный удар по военным воздушным гаваням противника и предприятиям военно-промышленного комплекса в нескольких регионах Незалежной.

Ранее вскрылась истинная цель дерзких слов Польши о России.

Источник: Welt ✓ Надежный источник
По теме

Нетаньяху нанес мощный удар по Зеленскому — в ЕС заговорили о катастрофе Киева

Скандальную ситуацию бурно обсуждают

Горят заводы и аэродромы: ВС РФ нанесли мощный удар по Украине

Военная машина Киева снова атакована

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей