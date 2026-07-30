Известный певец Хансард погиб в жуткой автокатастрофе

Звезде было всего 56 лет

Трагическая авария оборвала жизнь одного из самых известных ирландских музыкантов современности. Лауреат премии "Оскар", певец, композитор и актер Глен Хансард расстался с жизнью в жуткой автокатастрофе неподалеку от Дублина. Звезда оставил после себя десятки хитов и ярких ролей в кино.

О гибели артиста сообщила ирландская радиостанция Newstalk. Уточняется, что смертельная авария произошла ранним утром в районе Лукан. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Звезде было 56 лет.

Покойный являлся одной из ключевых фигур ирландской рок-сцены. Он создал группу The Frames, которая за годы существования выпустила несколько популярных хитов и приобрела поклонников далеко за пределами Ирландии.

Настоящее мировое признание музыканту принесла музыкальная драма "Однажды". Написанная им композиция Falling Slowly была удостоена премии "Оскар" как лучшая песня к фильму. Кроме музыкальной карьеры, Хансард снимался в кино.

Гибель артиста стала тяжелой потерей для поклонников его творчества и всей ирландской музыкальной индустрии.

Ранее другого популярного музыканта обнаружили мертвым в его квартире.