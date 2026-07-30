Известный певец Хансард погиб в жуткой автокатастрофе

Известный певец погиб в жуткой автокатастрофе
Фото: www.unsplash.com
Звезде было всего 56 лет

Трагическая авария оборвала жизнь одного из самых известных ирландских музыкантов современности. Лауреат премии "Оскар", певец, композитор и актер Глен Хансард расстался с жизнью в жуткой автокатастрофе неподалеку от Дублина. Звезда оставил после себя десятки хитов и ярких ролей в кино.

О гибели артиста сообщила ирландская радиостанция Newstalk. Уточняется, что смертельная авария произошла ранним утром в районе Лукан. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Звезде было 56 лет.

Покойный являлся одной из ключевых фигур ирландской рок-сцены. Он создал группу The Frames, которая за годы существования выпустила несколько популярных хитов и приобрела поклонников далеко за пределами Ирландии.

Настоящее мировое признание музыканту принесла музыкальная драма "Однажды". Написанная им композиция Falling Slowly была удостоена премии "Оскар" как лучшая песня к фильму. Кроме музыкальной карьеры, Хансард снимался в кино.

Гибель артиста стала тяжелой потерей для поклонников его творчества и всей ирландской музыкальной индустрии.

Ранее другого популярного музыканта обнаружили мертвым в его квартире.

Источник: Metro ✓ Надежный источник
По теме

Личный киллер Зеленского: раскрыта важная информация о перестановках в СБУ

Военный связал имя нового начальника с резонансным делом

Удар Ирана по Украине: всплыли неожиданные подробности

Мир оказался на грани новой эскалации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей