Известный певец Хансард погиб в жуткой автокатастрофе

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Трагическая авария оборвала жизнь одного из самых известных ирландских музыкантов современности. Лауреат премии "Оскар", певец, композитор и актер Глен Хансард расстался с жизнью в жуткой автокатастрофе неподалеку от Дублина. Звезда оставил после себя десятки хитов и ярких ролей в кино.
О гибели артиста сообщила ирландская радиостанция Newstalk. Уточняется, что смертельная авария произошла ранним утром в районе Лукан. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Звезде было 56 лет.
Покойный являлся одной из ключевых фигур ирландской рок-сцены. Он создал группу The Frames, которая за годы существования выпустила несколько популярных хитов и приобрела поклонников далеко за пределами Ирландии.
Настоящее мировое признание музыканту принесла музыкальная драма "Однажды". Написанная им композиция Falling Slowly была удостоена премии "Оскар" как лучшая песня к фильму. Кроме музыкальной карьеры, Хансард снимался в кино.
Гибель артиста стала тяжелой потерей для поклонников его творчества и всей ирландской музыкальной индустрии.
Ранее другого популярного музыканта обнаружили мертвым в его квартире.
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