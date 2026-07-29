Нибиру возвращается: почему планета переживает каждый конец света

Легенда о Нибиру снова распространяется в интернете, хотя астрономы не нашли никаких доказательств существования планеты, угрожающей Земле в ближайшем будущем.

Нибиру периодически появляется в публикациях и социальных сетях как таинственная планета, якобы приближающаяся к Земле. Ей приписывают вытянутую орбиту, огромную массу и способность вызвать землетрясения, смещение полюсов или глобальную катастрофу.

Научных подтверждений существования такого объекта нет. Астрономы не обнаружили планету, которая регулярно входит во внутреннюю часть Солнечной системы и при этом остается незаметной для телескопов.

Если бы массивное небесное тело действительно приближалось к Земле, его гравитационное влияние давно изменило бы движение известных планет и комет. Сам объект наблюдали бы не только крупные космические агентства, но и тысячи независимых и любительских обсерваторий.

Откуда появилась легенда

Современная история Нибиру связана с писателем Захарией Ситчиным. В книге "Двенадцатая планета", вышедшей в 1976 году, он предложил собственное толкование шумерских и вавилонских текстов.

Автор утверждал, что древние народы знали о планете с периодом обращения около 3600 лет. По его версии, оттуда на Землю прибыли ануннаки – разумные существа, повлиявшие на развитие человечества.

Историки, лингвисты и астрономы не приняли эту теорию. Специалисты указывали, что Ситчин свободно обращался с древними источниками, смешивал мифологию с астрономией и приписывал текстам значения, которых в них не было.

Позднее легенда отделилась от книг Ситчина. В 1990-е годы сторонники теорий заговора объявили Нибиру планетой, которая должна пройти рядом с Землей и уничтожить цивилизацию.

Сначала катастрофу назначили на 2003 год. После того как предсказание не сбылось, дату перенесли на 2012-й, связав Нибиру с ошибочно истолкованным календарем майя. Затем в интернете начали появляться новые сроки конца света.

Почему планету невозможно скрыть

Главная слабость истории о Нибиру заключается в масштабах предполагаемого объекта. Большая планета не может незаметно войти во внутреннюю Солнечную систему.

Она отражала бы солнечный свет, воздействовала на орбиты других небесных тел и наблюдалась бы множеством независимых телескопов. Чем ближе планета подходила бы к Земле, тем ярче становилась бы на ночном небе.

NASA неоднократно объясняло, что сообщения о приближении Нибиру не подтверждаются ни телескопическими наблюдениями, ни расчетами небесной механики.

Астрономы также отмечают, что описываемая сторонниками мифа орбита была бы крайне нестабильной. Тело, проходящее через внутреннюю часть Солнечной системы каждые 3600 лет, испытывало бы сильное воздействие крупных планет.

Со временем оно было бы выброшено из системы, столкнулось с другим объектом или перешло на совершенно иную траекторию.

Нибиру и Девятая планета – не одно и то же

Путаницу усиливает реальная научная гипотеза о Девятой планете. Исследователи действительно допускают существование крупного объекта далеко за орбитой Нептуна.

На такую возможность указывают необычные траектории некоторых небольших тел пояса Койпера. Их орбиты могут зависеть от притяжения неизвестной планеты массой в несколько раз больше Земли.

Однако Девятая планета пока не обнаружена напрямую, а ее существование остается предметом научной дискуссии. Некоторые специалисты считают, что особенности орбит можно объяснить без дополнительной планеты.

Предполагаемый объект должен находиться в сотнях астрономических единиц от Солнца и совершать полный оборот за тысячи или десятки тысяч лет. Никаких данных о его движении к Земле или угрозе столкновения нет.

Научная гипотеза отличается от легенды тем, что допускает проверку. Астрономы публикуют расчеты, уточняют область поиска и открыто признают, что планеты может не существовать.

Сторонники Нибиру, напротив, объясняют отсутствие доказательств заговором космических агентств и каждый раз переносят дату катастрофы.

Почему миф продолжает возвращаться

История Нибиру идеально приспособлена для интернета. В ней соединены древние цивилизации, тайные знания, пришельцы, космос и обещание скорого конца света.

Любую яркую точку рядом с Солнцем, снимок телескопа, комету или сообщение об астероиде можно представить как новое доказательство приближения неизвестной планеты.

Дополнительную силу легенде дает недоверие к государствам и научным учреждениям. Отсутствие подтверждений воспринимается не как опровержение, а как признак сокрытия информации.

Поэтому теория становится почти неуязвимой. Если планету не видно, значит, ее скрывают. Если предсказание не сбылось, значит, власти изменили данные или ошиблась дата.

Какие угрозы ученые считают реальными

Нибиру остается культурным мифом, а не астрономическим объектом. Но это не означает, что космос совершенно безопасен для Земли.

Ученые постоянно отслеживают астероиды и кометы, орбиты которых проходят рядом с нашей планетой. Результаты наблюдений, расчеты траекторий и вероятности опасных сближений публикуются открыто.

Небольшие объекты действительно могут обнаруживаться сравнительно поздно. Однако скрыть огромную планету, способную повлиять на всю Солнечную систему, невозможно.

За десятилетия легенда о Нибиру пережила несколько назначенных концов света. Каждый из них прошел без появления загадочной планеты.

Но сам миф продолжает двигаться по собственной орбите – от одной пугающей публикации к другой, возвращаясь всякий раз, когда людям требуется новое объяснение старого страха перед неизвестностью.