Ведущий "Первого канала" удивил поклонников эротической фотографией

Ведущий "Первого канала" удивил поклонников эротической фотографией
Дмитрий Борисов. Фото: соцсети
Откровенное фото звезды активно обсуждают в Сети

Телеведущий Дмитрий Борисов удивил фанатов неожиданно смелой публикацией. Звезда телешоу "Пусть говорят" поделился откровенным снимком из бассейна, который мгновенно вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

40-летний ведущий федерального канала опубликовал фотографию, сделанную во время отдыха в одном из подмосковных отелей. На снимке мужчина позирует обнаженным в бассейне, а самую интимную часть его тела прикрывает надувной розовый фламинго.

В подписи к публикации знаменитость отметил, что лето дарит яркие эмоции и воспоминания, а также с юмором добавил, что во время фотосессии ни один розовый фламинго не пострадал.

Дмитрий Борисов. Фото: соцсети

Подписчики звезды бурно отреагировали на снимок. Многие назвали фотографию весьма откровенной и осыпали стройного мужчину комплиментами. Один из пользователей даже пошутил, что сначала принял композицию за надувную куклу из магазина для взрослых.

К слову, ранее на просторах интернет-пространства активно обсуждали пикантную фотографию Дженнифер Лопес.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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