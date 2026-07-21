Джей Ло снялась полностью голой в ванне — горячее фото

Джей Ло снялась полностью голой в ванне — горячее фото
Дженнифер Лопес. Фото: соцсети
Красотка удивила публику

Дженнифер Лопес вновь приятно удивила фанатов, опубликовав горячую фотографию, которая моментально вызвала бурное обсуждение в Сети.

Артистка в очередной раз продемонстрировала великолепную физическую форму, подтянутое спортивное тело и роскошные формы, доказав, что годы совершенно над ней не властны. Поклонники не перестают восхищаться тем, насколько тщательно певица следит за собой и сколько внимания уделяет своей внешности.

Фото: соцсети

Пикантную фотосессию Дженнифер посвятила дню рождения своей сестры Линды. На одном из снимков Лопес предстала полностью обнаженной, расположившись в наполненной пеной ванне. Рядом на полу сидела ее сестра, которой исполнилось 55 лет. На фотографии женщины вместе отмечали праздник и ели праздничный торт.

Исполнительница сопроводила публикацию теплыми словами в адрес именинницы. В подписи к снимкам она написала: "Путешествие с сестрой ради двойного дня рождения – всегда хорошая идея. С днем рождения, Линни, я люблю тебя".

Поклонники вновь обратили внимание на безупречную форму Дженнифер Лопес. Артистка выглядит просто великолепно, а ее спортивная фигура давно вызывает зависть даже у молодых девушек.

Ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Оксаны Самойловой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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