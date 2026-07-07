Эксперт Мансыз оценил влияние скандала с туалетом в Турции для туротрасли

Путешественники в ужасе от того, с чем им пришлось столкнуться

История с платным туалетом за космическую сумму на одном из турецких курортов стремительно разлетелась по соцсетям и вызвала громкий скандал. Представители туротрасли уже предупреждают: такие случаи грозят серьезно ударить по репутации этой жаркой страны и отпугнуть иностранных путешественников.

Резонанс вызвало объявление в одном из заведений курортного поселка в провинции Мугла, где посетителей, не являющихся постояльцами, обязали платить 500 турецких лир, что составляет около 10 долларов, за пользование уборной. Информация быстро распространилась в интернете и стала поводом для активного обсуждения на фоне роста цен в туррегионах страны.

Туроператор Ильхам Мансыз заявил, что подобные ситуации наносят ущерб не только конкретному заведению, но и всему курорту, поскольку отдыхающие воспринимают такие истории как характеристику страны в целом. Он отметил, что негативные публикации в прессе и соцсетях способны повлиять на выбор людей при планировании отпуска.

При этом эксперт подчеркнул, что такая сомнительная практика не является нормой для местной туротрасли. Он уверяет, что большинство владельцев гостиниц, кафе и ресторанов придерживаются разумной ценовой политики и заинтересованы в том, чтобы гости возвращались на отдых снова. После общественного резонанса турецкие власти начали проверку по факту появления странного объявления.

К слову, несколько месяцев назад власти Турции сделали антироссийское заявление.