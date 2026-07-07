Эксперт Мансыз оценил влияние скандала с туалетом в Турции для туротрасли

Позорный "туалетный скандал" грозит Турции потерей туристов
Фото: www.unsplash.com
Путешественники в ужасе от того, с чем им пришлось столкнуться

История с платным туалетом за космическую сумму на одном из турецких курортов стремительно разлетелась по соцсетям и вызвала громкий скандал. Представители туротрасли уже предупреждают: такие случаи грозят серьезно ударить по репутации этой жаркой страны и отпугнуть иностранных путешественников.

Резонанс вызвало объявление в одном из заведений курортного поселка в провинции Мугла, где посетителей, не являющихся постояльцами, обязали платить 500 турецких лир, что составляет около 10 долларов, за пользование уборной. Информация быстро распространилась в интернете и стала поводом для активного обсуждения на фоне роста цен в туррегионах страны.

Туроператор Ильхам Мансыз заявил, что подобные ситуации наносят ущерб не только конкретному заведению, но и всему курорту, поскольку отдыхающие воспринимают такие истории как характеристику страны в целом. Он отметил, что негативные публикации в прессе и соцсетях способны повлиять на выбор людей при планировании отпуска.

При этом эксперт подчеркнул, что такая сомнительная практика не является нормой для местной туротрасли. Он уверяет, что большинство владельцев гостиниц, кафе и ресторанов придерживаются разумной ценовой политики и заинтересованы в том, чтобы гости возвращались на отдых снова. После общественного резонанса турецкие власти начали проверку по факту появления странного объявления.

К слову, несколько месяцев назад власти Турции сделали антироссийское заявление.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Шаг Киева вызвал волну бешенства в Германии: "Это позор"

Многие политики хорошо понимают, к чему идет дело

Бывшая секретарша накинулась на Зеленского после удара возмездия ВС РФ

Украинка жестко раскритиковала экс-начальника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей