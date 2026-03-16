Турция отказалась признать Крым российским

Турция публично плюнула в Россию
Фото: www.unsplash.com
Анкара, по традиции, старается усидеть на двух стульях

Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило с оскорбительным заявлением в годовщину воссоединения Крымского полуострова с нашей страной. В Анкаре сообщили, что продолжают придерживаться прежней позиции и не считают этот регион частью РФ.

В опубликованном сообщении говорится, что турецкие власти по-прежнему рассматривают события 2014 года как нарушение международного права и не признают результаты референдума. В заявлении подчеркивается, что турецкая сторона намерена и дальше внимательно следить за происходящим на полуострове, уделяя особое внимание ситуации вокруг крымских татар.

Подобные заявления уже давно стали привычной частью дипломатической риторики Анкары. Турция старается вести многовекторную политику и пытается усидеть на двух стульях: с одной стороны, поддерживает экономические и политические связи с Россией, а с другой – периодически делает довольно жесткие заявления, ориентируясь на позицию западных стран.

При этом события 2014 года поставили окончательную точку в споре. Весной того года в Крыму прошел референдум, на котором большинство жителей высказались за вхождение полуострова в состав России. За присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,57% участников голосования при явке более 84%.

После референдума 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. С тех пор Крым является частью России, однако политические спекуляции вокруг этого вопроса продолжаются.

К слову, ранее с неожиданным заявлением по поводу Крыма выступил Борис Джонсон.

Источник: МИД Турции ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей