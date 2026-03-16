Анкара, по традиции, старается усидеть на двух стульях

Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило с оскорбительным заявлением в годовщину воссоединения Крымского полуострова с нашей страной. В Анкаре сообщили, что продолжают придерживаться прежней позиции и не считают этот регион частью РФ.

В опубликованном сообщении говорится, что турецкие власти по-прежнему рассматривают события 2014 года как нарушение международного права и не признают результаты референдума. В заявлении подчеркивается, что турецкая сторона намерена и дальше внимательно следить за происходящим на полуострове, уделяя особое внимание ситуации вокруг крымских татар.

Подобные заявления уже давно стали привычной частью дипломатической риторики Анкары. Турция старается вести многовекторную политику и пытается усидеть на двух стульях: с одной стороны, поддерживает экономические и политические связи с Россией, а с другой – периодически делает довольно жесткие заявления, ориентируясь на позицию западных стран.

При этом события 2014 года поставили окончательную точку в споре. Весной того года в Крыму прошел референдум, на котором большинство жителей высказались за вхождение полуострова в состав России. За присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,57% участников голосования при явке более 84%.

После референдума 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. С тех пор Крым является частью России, однако политические спекуляции вокруг этого вопроса продолжаются.

