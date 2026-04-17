Артемию Лебедеву пообещали переломать ребра: подробности скандала
Артемий Лебедев. Кадр: YouTube
Звезду осудили за недостойное поведение

Вокруг Артемия Лебедева разгорелся нешуточный скандал после выхода нового выпуска шоу "Натальная карта". Поведение дизайнера на съемках вызвало бурную реакцию в соцсетях и спровоцировало волну критики.

Зрители обвинили звезду в том, что он намеренно довел ведущую Олесю Иванченко до слез. Во время шоу он вел себя нарочито холодно, отвечал коротко и односложно, и в целом игнорировал вопросы девушки, что выглядело как издевка.

После эфира в комментариях начали появляться жесткие высказывания. Пользователи призывали к бойкоту дизайнера, а некоторые высказывались еще резче, доходя до угроз физической расправой.

"Да мы ему ребра все переломаем", – написала одна из пользовательниц Сети.

Во время съемок в студии явно ощущалось напряжение. Иванченко долго терпела издевательское отношение гостя, но в какой-то момент не выдержала, расплакавшись прямо в кадре.

Девушка пожаловалась, что ей тяжело продолжать разговор, поскольку гость не идет на диалог и отвечает лишь провокациями. Ведущая отметила, что всеми силами старалась вести беседу, но не видит смысла продолжать, если ее откровенно не слышат.

Источник: Шоу "Натальная карта" ✓ Надежный источник
