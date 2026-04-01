Ледовое шоу Этери Тутберидзе отменили в Казахстане: тысячи зрителей без билетов

Арена в одностороннем порядке расторгла соглашение, не объяснив причин

Планировавшееся на 1 мая в Астане представление "Чемпионы на льду" с участием звезд российского фигурного катания не состоится. Организаторы, по данным Mash, договорились с "Барыс Ареной" еще в августе 2025 года, а спустя три месяца получили разрешение от госорганов. Однако после завершения Олимпийских игр арена в одностороннем порядке расторгла соглашение без объяснения причин.

В программе должны были выступить Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Аделия Петросян, Петр Гуменник и казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева – первая в истории страны серебряный призер чемпионата мира.

На момент отмены билеты уже купили около 7,5 тысячи человек. Цены варьировались от полутора до шести тысяч рублей. Представители "Барыс Арены" не смогли объяснить причины отмены.

В конце 2025 года власти Киргизии внесли Валерия Меладзе в "черный список" и отменили его концерт, несмотря на обещания команды певца избегать политических тем. Как поясняли тогда продюсеры, соседи не хотят ссориться с Россией и опасаются обострений.