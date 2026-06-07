Лариса Гузеева резко осудила дрессировку животных в цирке

Лариса Гузеева резко осудила дрессировку животных в цирке
Лариса Гузеева. Фото: соцсети
Знаменитость очень переживает за братьев наших меньших

Лариса Гузеева эмоционально высказалась против цирковых номеров с участием животных. Знаменитость призналась, что не может спокойно смотреть такие представления и считает, что использование животных для развлечения публики давно должно остаться в прошлом.

Своим мнением артистка поделилась после просмотра фрагментов циркового шоу. В программе демонстрировались номера с лошадьми и собаками, однако увиденное вызвало у актрисы вовсе не восхищение, а возмущение.

Телеведущая подчеркнула, что ее всегда огорчало отношение к животным в таких представлениях. Она отметила, что выступает против жестокого обращения с ними и считает такую практику недопустимой. Многие люди не задумываются о том, какой ценой животные осваивают сложные трюки и какую тяжелую жизнь ведут за пределами арены, посетовала звезда.

Источник: Шоу "Давай поженимся!" ✓ Надежный источник
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