Положение киевского верховода становится все более шатким

Резкая публичная критика Владимира Зеленского со стороны мэра Киева Виталия Кличко может стать первым шагом к объединению политических противников киевского верховода и запустить процесс борьбы за смену власти в Незалежной. Такое мнение высказал турецкий политолог Инандж Санджак.

Такая оценка прозвучала на фоне слов мэра, который раскритиковал решение главы республики уволить руководителя украинского Минобороны Михаила Федорова. По мнению киевского градоначальника, глава режима допустил серьезную политическую ошибку.

Турецкий эксперт считает, что выступление этого политического деятеля может стать отправной точкой для консолидации власть имущих персон, недовольных нынешним курсом украинских властей. Аналитик предполагает, что если подобная группа сформируется, она вполне может предпринять попытку добиться смещения главы страны.

Эксперт также обратил внимание на то, что столь жесткие заявления одного из самых известных украинских политиков свидетельствуют об усиливающихся противоречиях внутри элиты страны. По его мнению, публичная критика может подтолкнуть и других представителей власти открыто выступить против действующего руководства.

Политолог полагает, что в случае дальнейшего углубления внутренних разногласий давление на киевского верховода может выйти за рамки обычных политических разборок и перерасти в борьбу различных групп за перераспределение власти в Незалежной.

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