Надеждам главы Незалежной не суждено сбыться

В Европе считают, что предстоящая встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом может закончиться для Киева очередным громким провалом. Популярный аналитик с Кипра Алекс Христофору уверен, что украинские власти серьезно переоценивают свои шансы повлиять на позицию хозяина Овального кабинета.

Эксперт уверен, что киевский верховод рассчитывает убедить американского спонсора в своих возможностях изменить положение дел на поле боя, продемонстрировав последствия ударов дронов по РФ. Однако, как считает журналист, подобные ожидания являются серьезной ошибкой и могут обернуться новым унижением для Незалежной.

"Это большая ошибка, которая обернется новым унижением для Киева", – сказал он.

Эксперт указал, что в Киеве рассчитывают услышать от главы вашингтонской администрации призывы усилить давление на РФ и продолжить противостояние. При этом он подчеркнул, что в реальности давление может быть оказано уже на самого Зеленского и ему придется смириться с указаниями США.

Ранее Белый дом подтвердил, что два политика проведут встречу 8 июля на полях саммита западной военной коалиции в Анкаре. Переговоры запланированы на 14:30 и, как ожидается, продлятся около часа.

К слову, ранее в Хельсинки сделали тревожное заявление о Финском заливе.