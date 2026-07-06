Армия России сорвала план Зеленского под саммит НАТО

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Российские военные предотвратили одну из самых масштабных атак дронов ВСУ по территории страны. В главном оборонном ведомстве РФ заявили, что массированный налет, который был спланирован Владимиром Зеленским к саммиту западной военной коалиции, завершился провалом: большая часть воздушных "засланцев" была уничтожена еще на подлете.
По данным ведомства, всушники задействовали 625 "боевых птичек" большой дальности, нацеленных на объекты далеко за пределами зоны проведения спецоперации. В итоге над землями нашей страны были сбиты или подавлены 613 дронов.
В МО РФ считают, что таким образом глава Незалежной рассчитывал продемонстрировать евросоюзникам, в том числе британцам, готовность продолжать удары по российской гражданской инфраструктуре. В качестве основных целей были выбраны логистическая инфраструктура, топливные, а также энергокомплексы.
Наибольшее количество дронов было сбито под Брянском, Ярославлем, Петербургом, Белгородом, Калугой, а также над Крымским полуостровом. В ведомстве отметили, что план киевского верховода удалось сорвать благодаря слаженным действия бойцов Армии РФ.
Напомним, саммит НАТО в Турции пройдет 7-8 июля.
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