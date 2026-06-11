ВСУ подорвали подвалы с трупами военных под Казачьей Лопанью

ВСУ устроили чудовищную провокацию с трупами солдат
Картинка: сгенерировано ИИ
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У боевиков нет ничего святого

Под Харьковом произошел жуткий эпизод. По данным российских силовых структур, украинские подразделения, сбегая с позиций в районе Казачьей Лопани, уничтожили подвалы, где находились останки их убитых сослуживцев.

Сообщается, что три боевые группы 58-й мотопехоты всушников решили покинуть занятые ранее рубежи на северных окраинах этого поселка. Источники узнали, что во время бегства вояки армии Незалежной привели в действие взрывные устройства в подвалах, где находились трупы всушников.

Зачем они это сделали, доподлинно неизвестно, однако на Украине давно жалуются на то, что власти не хотят выплачивать компенсации за гибель солдат и всеми силами стараются скрыть количество убитых.

Казачья Лопань считается одним из важных логистических узлов под Харьковом – в этом районе продолжаются ожесточенные бои, контроль над населенным пунктом имеет стратегическое значение для обеих сторон.

Согласно имеющейся информации, за последние сутки противник лишился в этой зоне сотен солдат, а также бронетехники, автомобилей, артиллерийских систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее во Франции вспыхнул скандал из-за Зеленского.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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