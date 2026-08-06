Киевского верховода жестко раскритиковали

На фоне мощнейших ударов ВС РФ по Киеву в Германии жестко раскритиковали политику Владимира Зеленского. Немецкий журналист заявил, что в нынешней ситуации украинскому руководству следовало бы говорить не об усилении давления на Москву, а о поиске путей к завершению конфликта.

Сотрудник немецкого Welt Ибрагим Набар, работающий в Киеве, прокомментировал выступление киевского верховода перед украинскими послами. Журналист обратил внимание, что в своей речи тот, как заевшая пластинка, неоднократно говорил о необходимости давления на Россию, хотя, как считает Набар, гораздо важнее было бы заявить о стремлении завершить боевые действия уже этой осенью или до конца года.

Немецкий аналитик также указал, что ситуация на поле боя складывается самым катастрофическим для всушников образом. Он отметил, что недостаточная оснащенность украинской системы противовоздушной обороны дает все карты в руки российской армии. Журналист посетовал, что украинской стороне остро не хватает ракет-перехватчиков, из-за чего эффективность ПВО заметно снижается.

К слову, ранее нахальная идея депутатов Рады породила взрыв гнева в Польше.