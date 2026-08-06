Налоговики РФ ликвидировали бизнес певицы Земфиры*

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Еще одна глава в российской истории певицы-беглянки Земфиры* окончательно закрыта. После продажи последнего объекта недвижимости в стране звезда лишилась и статуса индивидуального предпринимателя, официально прекратив деятельность в РФ.
Так, налоговики удовлетворили заявление о прекращении деятельности ИП, зарегистрированного на знаменитость. Бизнес-статус, который существовал с 2003 года, был аннулирован, датой прекращения деятельности указано 3 августа текущего года.
Незадолго до этого беглянка избавилась от последнего принадлежащего ей объекта недвижимости в РФ. Речь идет о подвальном помещении в столице площадью 134 "квадрата". Этим объектом женщина владела почти два десятилетия. Изначально помещение планировалось использовать под студию звукозаписи, однако после бегства из страны эти планы были "похоронены", а недвижимость долгое время пустовала.
После начала конфликта РФ с соседним государством исполнительница переехала во Францию. При этом появлявшуюся в СМИ информацию о получении французского гражданства она ранее опровергала.
В феврале 2023 года знаменитость включили в реестр иноагентов. Отмечалось, что артистка открыто поддерживает противников РФ, выступает с концертами в недружественных странах и получает поддержку из иностранных источников.
В Америке сообщили о переломном моменте в конфликте