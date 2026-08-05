Рената Литвинова вывалила грудь в смелом купальнике – откровенное фото

Рената Литвинова вывалила грудь в смелом купальнике – откровенное фото
Рената Литвинова. Фото: соцсети
Беглянка выглядит восхитительно

59-летняя Рената Литвинова, которая несколько лет назад покинула Россию и публично дистанцировалась от страны, поделилась редкими кадрами с отдыха у моря. Актриса продемонстрировала отличную физическую форму и вновь вызвала бурное обсуждение среди поклонников.

На снимке, опубликованном в соцсетях, дива позирует на пляже в черном слитном купальнике с глубоким декольте – очертания груди знаменитости могут рассмотреть все желающие. Образ дополнили солнцезащитные очки и лаконичная цепочка с кулоном. Несмотря на возраст, актриса выглядит восхитительно, она сумела пронести сквозь годы стройную фигуру и элегантность.

Фото: соцсети

Не секрет, что беглянка давно и очень внимательно следит за своим рационом, придерживается дисциплины в питании и регулярно занимается спортом. Такой спартанский образ жизни помогает ей оставаться в прекрасной форме и выглядеть значительно моложе своих лет.

Ранее стало известно, что Литвинова выставила на закрытую продажу свою квартиру в центре Москвы. По имеющейся информации, ради оформления сделки звезда лично приезжала в российскую столицу. Стоимость элитной недвижимости оценивается примерно в один миллиард рублей. К слову, недавно поклонники знаменитости распереживались из-за того, что она перестала выходить на связь.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"Дурить народ": русская разведка раскрыла коварный замысел ЕС по Украине

Украинцев держат за дурачков

"Все, конец!" В США заявили о критическом ударе по Киеву

Песенка незалежных спета

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей