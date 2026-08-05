Рената Литвинова вывалила грудь в смелом купальнике – откровенное фото

Беглянка выглядит восхитительно

59-летняя Рената Литвинова, которая несколько лет назад покинула Россию и публично дистанцировалась от страны, поделилась редкими кадрами с отдыха у моря. Актриса продемонстрировала отличную физическую форму и вновь вызвала бурное обсуждение среди поклонников.

На снимке, опубликованном в соцсетях, дива позирует на пляже в черном слитном купальнике с глубоким декольте – очертания груди знаменитости могут рассмотреть все желающие. Образ дополнили солнцезащитные очки и лаконичная цепочка с кулоном. Несмотря на возраст, актриса выглядит восхитительно, она сумела пронести сквозь годы стройную фигуру и элегантность.

Не секрет, что беглянка давно и очень внимательно следит за своим рационом, придерживается дисциплины в питании и регулярно занимается спортом. Такой спартанский образ жизни помогает ей оставаться в прекрасной форме и выглядеть значительно моложе своих лет.

Ранее стало известно, что Литвинова выставила на закрытую продажу свою квартиру в центре Москвы. По имеющейся информации, ради оформления сделки звезда лично приезжала в российскую столицу. Стоимость элитной недвижимости оценивается примерно в один миллиард рублей. К слову, недавно поклонники знаменитости распереживались из-за того, что она перестала выходить на связь.