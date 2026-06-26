Литвинова перестала появляться в социальных сетях

Многие продолжают следить за жизнью беглой знаменитости

Поклонники Ренаты Литвиновой всерьез обеспокоены ее исчезновением с просторов интернет-пространства. Уже почти две недели звезда не выходит на связь, не публикует новые фотографии и никак не реагирует на многочисленные сообщения подписчиков, чем сильно их пугает.

После переезда во Францию четыре года назад знаменитость практически перестала сниматься в кино, однако продолжала активно вести свои страницы в соцсетях. Она регулярно рассказывала о жизни во французской столице, делилась снимками и поддерживала связь с поклонниками.

Однако теперь ситуация изменилась. Последняя публикация актрисы появилась 11 июня, после чего в ее аккаунтах воцарилась полная тишина. С тех пор не появилось ни новых записей, ни коротких публикаций, ни каких-либо комментариев.

Обеспокоенные поклонники продолжают оставлять сообщения в надежде узнать, все ли в порядке с артисткой. Они пишут, что скучают по ней, интересуются ее самочувствием и просят выйти на связь, однако пока эти обращения остаются без ответа.

Известно, что у беглой артистки в России осталась пожилая мать. Сообщается, что актриса продолжает навещать ее, но старается не афишировать такие поездки.

Ранее стало известно о проблемах знаменитости с бизнесом в России.