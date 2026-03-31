Фирма уехавшей из РФ Ренаты Литвиновой закрыла год с убытком в 5,3 млн рублей

Рената Литвинова.
Впрочем, у артистки еще немало активов в России

Косметическая фирма Ренаты Литвиновой ООО "Рида Косметикс" завершила прошлый год с убытком в 5,3 миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT. Ситуация ухудшается с 2022-го: последний раз компания фиксировала чистую прибыль в 2021-м – 5,5 миллиона, а с последние три года убытки лишь растут.

Впрочем, артистку это, вероятно, не сильно беспокоит. За последние четыре года на российских вкладах она пассивно заработала 3,1 миллиона рублей. В банках РФ у нее остается свыше 22,5 миллиона рублей.

Среди имущества Литвиновой в Москве – дом в Троицке на 214 "квадратов" за 35 млн рублей, и квартиры по 96 и 86 м2 (последнюю на нее переписала Земфира*). В активе – девятилетний Lexus, который оценивается в несколько миллионов рублей.

Сама Рената Литвинова и Земфира* после начала СВО уехали в Париж.

Не так давно Рената, отметившая 59-летие, откровенно рассказала о своем отношении к старению. В соцсетях она призналась, что процесс даётся ей тяжело. "Женщине, конечно, все это драматично. Это твоя оболочка стареет, проклятая", – сокрушалась актриса. При этом она старается поддерживать форму: следит за питанием, занимается теннисом и плаванием. 

*признана иностранным агентом в РФ

Источник: Shot
