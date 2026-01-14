Сбежавшая из России Литвинова пожаловалась на возраст

"Проклятая оболочка": сбежавшая из России Литвинова сделала мрачное заявление
Рената Литвинова. Фото: соцсети
Знаменитость сильно расстроена

Известная артистка Рената Литвинова в день своего 59-летия поделилась с подписчиками неожиданно мрачными размышлениями о возрасте. Ее публикация, появившаяся в соцсетях в знаменательную дату, получилась откровенной и весьма болезненной по настроению.

Давно сбежавшая из России знаменитость призналась, что процесс старения дается ей тяжело. Она отметила, что внутренне по-прежнему чувствует себя молодой, а физические изменения, которые неизбежно приносит время, воспринимает как личную драму. Ее сильно раздражает, что увядающая внешность выдает прожитые годы и ей, как и многим женщинам, очень трудно с этим смириться.

"Женщине, конечно, все это драматично. Это твоя оболочка стареет проклятая", – сокрушается звезда.

Артистка также вспомнила мысль, прочитанную еще в юности: мол, дожить до шестидесятилетнего возраста якобы считается одним из самых страшных человеческих грехов. Судя по всему, подобного рода философские размышления весьма болезненны для актрисы, которая тяжело переживает внутренний конфликт с цифрами в паспорте.

При этом актриса делает все возможное, чтобы поддерживать форму и здоровье. Она строго следит за питанием и регулярно занимается спортом, включая теннис и плавание. Несмотря на мрачные признания, звезда продолжает активно заботиться о себе и своей фигуре.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
