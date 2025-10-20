Рената Литвинова снялась полностью обнаженной – откровенное фото

Знаменитость умеет эпатировать публику

58-летняя актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова поразила поклонников смелыми кадрами, появившимися на ее странице в Сети. На снимках звезда предстала полностью обнаженной и продемонстрировала очертания безупречной фигуры.

Фотосессия, которую знаменитость описала лаконичной фразой "каникулы перед гастролями", была снята на балконе – актриса позировала, лежа в наполненной водой ванне.

Образ получился одновременно дерзким и эстетичным: волосы звезды были собраны в аккуратный пучок, на губах – коричневая помада, а завершили композицию солнцезащитные очки и крупные серьги.

Многие отмечают, что для своего возраста артистка выглядит поразительно молодо и подтянуто. Очевидно, актриса уделяет большое внимание спорту и уходу за собой – ее фигура и осанка говорят о регулярных тренировках и тотальной дисциплине в питании.

