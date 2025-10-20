Рената Литвинова снялась полностью обнаженной – откровенное фото

Рената Литвинова снялась полностью обнаженной – откровенное фото
Рената Литвинова. Фото: соцсети
Знаменитость умеет эпатировать публику

58-летняя актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова поразила поклонников смелыми кадрами, появившимися на ее странице в Сети. На снимках звезда предстала полностью обнаженной и продемонстрировала очертания безупречной фигуры.

Фотосессия, которую знаменитость описала лаконичной фразой "каникулы перед гастролями", была снята на балконе – актриса позировала, лежа в наполненной водой ванне.

Образ получился одновременно дерзким и эстетичным: волосы звезды были собраны в аккуратный пучок, на губах – коричневая помада, а завершили композицию солнцезащитные очки и крупные серьги.

Фото: соцсети

Многие отмечают, что для своего возраста артистка выглядит поразительно молодо и подтянуто. Очевидно, актриса уделяет большое внимание спорту и уходу за собой – ее фигура и осанка говорят о регулярных тренировках и тотальной дисциплине в питании.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография исполнительницы Анны Седоковой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Встреча Путина и Зеленского: в США раскрыли хитрый ход с саммитом в Будапеште

На Западе активно обсуждают предстоящие переговоры Вашингтона и Москвы

Путин победил: на Западе заявили о сокрушительном ударе по Украине

Российский лидер сумел хитро обернуть ситуацию в свою пользу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей