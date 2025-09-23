Юная невеста Лепса разделась на публике — откровенное фото топлес

Юная невеста Лепса разделась на публике — откровенное фото топлес
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: соцсети
Девушка показала молодое крепкое тело

Юная блогер Аврора Киба, похитившая сердце исполнителя хита "Рюмка водки" Григория Лепса, вновь удивила подписчиков откровенными кадрами. Девушка опубликовала фото из салона красоты, где проходила процедуру по уходу за телом.

На снимках красотка предстала топлес, ее тело было лишь чуть-чуть прикрыто черными стрингами. Специалист нанес на звездные ягодицы специальный состав для обработки кожи.

Фото: соцсети

В личном блоге знаменитость призналась, что долго избегала этой процедуры, но все же решилась на нее ради красоты, подчеркнув, что ради результата готова терпеть дискомфорт. С помощью специалистов 19-летняя нимфа борется с растяжками.

Ранее она делилась кадрами из клуба, где появилась в мини-платье и в провокационных позах. Подписчики неоднозначно отреагировали на ее смелые фото, некоторые считают, что отношения с возрастным ухажером негативно влияют на юную девушку и ведут ее к разврату.

Фото: соцсети

К слову, ранее общественность поразили  откровенные фотографии Веры Брежневой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
