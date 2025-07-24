Самбурская показала роскошную грудь в тугом корсете — откровенное фото

Самбурская показала роскошную грудь в тугом корсете — откровенное фото
Анастасия Самбурская. Фото: соцсети
Знаменитость похвасталась идеальной фигурой

Настасья Самбурская снова предстала перед благодарной публикой в соблазнительном образе, примерив черный полупрозрачный наряд с кружевными элементами и эффектным корсетом, подчеркнувшим ее роскошную грудь.

Актриса создала яркий и запоминающийся образ: ее шею украшал массивный крест, а серьги с крупными камнями добавили фотографии таинственности.

Визажисты сделали ставку на выразительный макияж: дымчатые тени вокруг глаз и насыщенная красная помада подчеркнули дерзкий характер артистки. Завершили образ длинные локоны и ровная густая челка – парик (а звезда не стесняется говорить о том, что любит носить искусственные волосы) отлично вписался в концепцию съемки.

Фото: соцсети

Самбурская находится в отличной форме – звезда много времени посвящает спорту и строго следит за рационом. По ее собственному признанию, дисциплина в тренировках и жесткие ограничения в питании помогают ей поддерживать фигуру на высоком уровне. Впрочем, иногда знаменитость позволяет себе расслабиться.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Ляйсан Утяшевой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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