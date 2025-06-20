Жена Цекало сбросила белье и вышла на публику: откровенное фото

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Дарина Эрвин снова привлекла к себе внимание – знаменитость появилась на публике в роскошном наряде. Особую пикатность ситуации придало то, что красотка решила обойтись без нижнего белья.
Жена продюсера Александра Цекало предстала перед подписчиками в облегающем белом мини-платье, подчеркивающем тонкую талию, идеальную осанку и внушительную грудь.
33-летняя актриса и модель известна своей любовью к спорту и правильному питанию – именно это позволяет ей выглядеть безупречно в любом образе. На снимке, размещенном в Сети, брюнетка позирует с открытой спиной. Дизайн дерзкого платья подразумевает, что грудь должна быть частично оголена.
Из аксессуаров звезда выбрала лишь наручные часы, а волосы оставила распущенными. Поклонники пришли в восторг от свежего кадра и засыпали знаменитость комплиментами.
К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа.
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