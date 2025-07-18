Дочь Брежневой раскритиковали за танцы в облегающем платье

Пользователи Сети очень недовольна

15-летняя Сара Киперман, младшая дочь исполнительницы Веры Брежневой, оказалась в центре внимания пользователей соцсетей после того, как опубликовала в интернете серию видеороликов с танцами в облегающих нарядах.

Комментаторы отреагировали по-разному: одни похвалили девушку за уверенность, другие посчитали, что такие образы совсем ей не по возрасту.

Летние каникулы подросток проводит активно и охотно делится яркими моментами в своем блоге. Сначала она отдыхала в Юрмале, где устраивала фотосессии, загорала и снимала короткие видео на улицах города.

Затем перебралась в Тель-Авив, где планирует провести целый месяц. При этом, как пожаловалась звездная наследница, дорога туда оказалась непростой, на пересадке в аэропорту ей пришлось провести больше 15 часов.

Пользователи также обратили внимание, что девушка все чаще выбирает взрослые образы. В комментариях обсуждают не только ее стиль, но и тот факт, что она уже два года состоит в отношениях и носит кольцо, похожее на помолвочное. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Эффектная девушка – наследница артистки и предпринимателя Михаила Кипермана. Родители расстались, когда девочке было три года.

К слову, ранее Брежнева потерпела оглушительный провал в Кишиневе.