Психолог объяснил, почему Миа Бойка регулярно попадает в скандалы

Психолог объяснил, почему Миа Бойка регулярно попадает в скандалы
Фото: соцсети
Артистка несколько раз обидела маленьких детей на своих представлениях

После проблем с квадроберами, китайцами, Инстасамкой и прочим певица Миа Бойка снова угодила в скандал. Артистка жестко отказался девочке, которая решила подарить ей плюшевую игрушку Лабубу. Она нелестно высказалась о презенте и вернула его обратно. Психолог Сергей Костеренко объяснил, почему знаменитость регулярно попадает в подобные инциденты.

По его словам, Бойка довольно жестока с детьми, поскольку, вероятно, у нее самой было непростое детство. Родители могли постоянно осуждать Марию и наказывать за несоответствие своим стандартам. Теперь она несет аналогичное поведение в мир. И даже если Лабубу не самая красивая в мире игрушка, не стоило так резко высказываться о жесте любви.

"Речь идет об общении с детьми. Надо было поблагодарить. Миа обесценила подарок ребенка, поделилась с ней травмами, которые испытала сама", – считает специалист.

Он посоветовал ей заняться поработать над собой, чтобы изменить свое поведение с молодым поколением.

Источник: Абзац

"Просто и успешно": что Европа готовит России – в ФРГ подробно описали план

Ситуация близка к точке невозврата

Погибшие и тяжелораненые: боевики ВСУ напали на Ижевск

Всушники продолжают терроризировать мирные города

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей