Психолог объяснил, почему Миа Бойка регулярно попадает в скандалы

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После проблем с квадроберами, китайцами, Инстасамкой и прочим певица Миа Бойка снова угодила в скандал. Артистка жестко отказался девочке, которая решила подарить ей плюшевую игрушку Лабубу. Она нелестно высказалась о презенте и вернула его обратно. Психолог Сергей Костеренко объяснил, почему знаменитость регулярно попадает в подобные инциденты.
По его словам, Бойка довольно жестока с детьми, поскольку, вероятно, у нее самой было непростое детство. Родители могли постоянно осуждать Марию и наказывать за несоответствие своим стандартам. Теперь она несет аналогичное поведение в мир. И даже если Лабубу не самая красивая в мире игрушка, не стоило так резко высказываться о жесте любви.
"Речь идет об общении с детьми. Надо было поблагодарить. Миа обесценила подарок ребенка, поделилась с ней травмами, которые испытала сама", – считает специалист.
Он посоветовал ей заняться поработать над собой, чтобы изменить свое поведение с молодым поколением.
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