Рудченко назвал причиной провала Брежневой в Кишиневе попытку спеть вживую

Оглушительный провал Брежневой в Кишиневе: названа причина
Вера Брежнева. Фото: соцсети
Фиаско звезды продолжают обсуждать в разных странах

Провал певицы Веры Брежневой на недавнем концерте в Кишиневе вызвал большой резонанс, его активно обсуждают сразу в нескольких странах. Как выяснилось, главной причиной неловкой ситуации стало ее решение отказаться от фонограммы и попробовать петь вживую. По крайней мере, в этом уверен продюсер Павел Рудченко.

Напомним, изначально знаменитость исполняла песни под фонограмму, но затем попыталась спеть "Лепестками слез" вживую и это у нее получилось не самым лучшим образом. Кроме того, во время выступления она оступилась и едва не сорвалась со сцены, что окончательно испортило впечатление публики.

Эксперт по звездной тусовке отметил, что Брежнева принадлежит к эпохе начала 2000-х, когда популярность получали в основном за счет внешности, а не вокальных данных. Он напомнил, что участниц группы, откуда вышла певица, подбирали не по таланту, а по красоте. С его точки зрения, петь они никогда толком не умели, а попытка Брежневой выйти за рамки привычного формата привела к логичному результату. По словам продюсера, она попала в ловушку собственного образа, зря начав делать то, чего не умеет.

"Конечно, она оконфузилась, зачем вообще начала петь, когда не умеет? Попала в свой же капкан", – подытожил он.

К слову, бывший муж певицы, Константин Меладзе, недавно прервал молчание ради печального признания.

Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
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