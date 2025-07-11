Певец Данко отправил Mia Boyka к психиатру из-за странных заявлений

После череды скандалов Mia Boyka отправили к психиатру
Фото: соцсети
Артистка не раз возмущала общественность своим поведением

На фоне всех скандальных высказываний певицу Мию Бойка нужно отправить на психиатрическое лечение, уверен артист Данко. Так он отреагировал на недавнее заявление знаменитости о том, что мужчинам запрещено носить одежду розового цвета.

Напомним, инцидент с певицей случился во время съемок шоу, где Мия сидела в составе жюри. Когда на сцену вышел участник в розовой футболке, она забыла, что должна оценивать вокал, а не внешний вид человека и сделала ему замечание. Слова артистки крайне негативно восприняли в Сети.

"Человеку нужно пройти психиатрическую реабилитацию. Сейчас мир наполнен стрессами, странными людьми с непонятно откуда взявшимися рассуждениями", – сказал Данко.

Он полагает, что сейчас публичные люди говорят все, что вздумается, поскольку убеждены в собственной правоте. И если они решат, что Солнце зеленого цвета, ничего другого им не докажешь. Ему, к примеру, не нравится фамилия Мии, но это не значит, что из-за этого она должна ее менять. По словам певца, единственное, что должна сделать Бойка – это замолчать.

Это не первый скандал с участием артистки. До этого ее раскритиковали за пародию на китайцев, которую многие сочли вульгарной и оскорбительной. Еще ранее Мия снова резко высказалась в отношении ребенка, который подарил ей Лабубу на концерте. Психолог объяснил, с чем может быть связано такое радикальное отношение знаменитости к людям.

Источник: Телепрограмма

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