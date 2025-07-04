Певица Ханна показала роскошное тело в крошечном купальнике – откровенное фото

Певица Ханна показала роскошное тело в крошечном купальнике – откровенное фото
Ханна. Фото: соцсети
Девушке есть, чем удивить публику

34-летняя певица и модель Ханна снова поразила поклонников своим внешним видом, опубликовав короткое видео в социальных сетях. В кадре она появилась в черном минималистичном купальнике, который выгодно подчеркнул ее стройную и подтянутую фигуру. Образ дополнила рубашка в тон и распущенные светлые волосы, придающие кадру легкость и особое очарование.

Несмотря на то что девушка – мама, ее внешний вид говорит сам за себя: явно видно, что она много занимается спортом, следит за питанием и бережно относится к телу. И результат впечатляет: идеальные формы знаменитости продолжают будоражить мужскую часть ее подписчиков.

Фото: соцсети

Такой пример вдохновляет и женщин: ведь материнство – не повод забывать о себе. Забота о теле, здоровье и внутреннем состоянии позволяет оставаться притягательной для сильного пола. Ханна показывает, что можно совмещать карьеру и семью и выглядеть при этом роскошно.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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